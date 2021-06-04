Москва, , 10:41 — REGNUM Достигнув более чем двухлетних максимумов вблизи уровня $72 за баррель, нефть 3 b. yz скорректировалась к концу дня, но все же осталась в неплохом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Сегодня, 4 июня, нефть марки Brent начала торги со снижения под отметку $71, но уже вернулась к росту и снова направляется к барьеру $72.

Примечательно, что нефть удерживает позиции, несмотря на сильный доллар, который резко и повсеместно вырос в ответ на сильные данные по занятости ADP, предваряющие сегодняшний ключевой отчет по рынку труда.

При этом отчет минэнерго произвел на рынок неоднозначное впечатление. Запасы сырой нефти сократились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,5 млн и 3,7 млн баррелей соответственно.

Учитывая текущие уровни, Brent выглядит локально переоцененной, особенно в свете потенциального продолжения укрепления доллара в краткосрочной перспективе, сохранения напряженной ситуации с коронавирусом в Индии и возможного возобновления поставок нефти из Ирана.

На данном этапе котировкам потребуется значимый катализатор для пробоя уровня $72 за баррель, и вряд ли это произойдет до конца текущей торговой недели. При этом вероятность возвращения барреля под отметку $71 довольно велика», — считает эксперт.

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