Монреаль, Канада, , 10:40 — REGNUM Разработчики многопользовательского экшена For Honor анонсировали новый сезон под названием «Мираж». Он стартует уже 10 июня 2021 года, сообщалось на официальном сайте игры.

Во время создания этого сезона разработчики вдохновлялись японской мифологией и концепцией засухи, которая будет влиять на игровой процесс. В рамках «Миража» геймеров ждёт новый герой, уникальное событие «Видения кёсин» и боевой пропуск со множеством косметических наград.

For Honor — это соревновательная игра, в которой геймеры сражаются друг с другом, управляя различными средневековыми воинами. Её разработкой занимается канадское подразделение компании Ubisoft.

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