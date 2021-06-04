Аксайский район, Ростовская область, , 10:39 — REGNUM На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появится съезд в сторону Старочеркасской станицы. Об этом шла речь на встрече донского губернатора Василия Голубева и председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко.

В настоящее время проект строительства обхода Аксая не предусматривает наличие съезда по направлению к древней столице донского казачества — станице Старочеркасской. В ближайшее время специалисты изучат все варианты расположения съезда и примут окончательное решение.

«Станица Старочеркасская — это настоящая туристская жемчужина Ростовской области. Важно, чтобы с новой трассы к ней был комфортный съезд», — отметил Голубев.

Не исключено появление здесь туристского центра.