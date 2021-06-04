Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Зарубежных партнеров по производству российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» представит 4 июня президенту России Владимиру Путину Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 4 июня рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ.

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«Сегодня будет очень важное событие с президентом Путиным, на котором мы покажем партнеров по производству вакцины. Это более 20 производителей из 14 стран, которые либо уже производят вакцину, либо будут производитьинд», — приводит его слова ТАСС.

Помимо того, он уточнил, что это будут партнеры РФПИ по производству российского препарата из Индии, Кореи, Бразилии, Аргентины, Китая, Сербии и ряда других стран мира.

Кроме этого Дмитриев добавил, что возможностью производства вакцины «Спутник V» также интересуются Венгрия, Вьетнам и другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в каждой из 66 других стран была «настоящей битвой».