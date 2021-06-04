Казань, , 10:38 — REGNUM В отношении 50-летнего главного государственного таможенного инспектора автотранспортного отдела таможни Татарии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Установлено, что в 2016 году подозреваемый вносил заведомо ложные сведения в госконтракт на выполнение услуг по диагностике, техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей. Он умышленно занижал стоимость выполненных работ при этом указывая увеличенное число якобы выполненных услуг, тем самым он совершил хищения средств бюджета.

«Противоправные действия были выявлены сотрудниками Казанского ЛУ МВД России на транспорте и Татарстанской таможни», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, в то же время проверяется служебная деятельность подозреваемого на наличие других эпизодов преступлений. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

В адрес руководства таможни готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, а также об усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Как сообщало ИА REGNUM, Канавинский районный суд Нижнего Новгорода в апреле текущего года признал виновными в растрате и получении взятки двух сотрудников отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни. Следствие установило, что в 2019 и 2020 годах таможенники воровали со склада Нижегородской таможни и вывозили на служебной грузовой машине офисные принадлежности. Похищенное они прятали в гараже и планировали в дальнейшем продать.

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