Москва, , 11:54 — REGNUM Популярные российские блогеры Александр и Ирина Шпак (известны как Саша и Мася Шпак) решили развестись. Об этом они сообщили в своих Instagram-аккаунтах.

https://www.instagram.com/p/CPr9P7fnfOW/

«Это то, что замечали немногие в последние 3−4 года нашей жизни. Да, мы Расстаёмся!» — написала Ирина Шпак. Подробности своего разрыва блогеры расскажут в прямом эфире YouTube-канала Александра Шпак.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Шпак получил известность благодаря своей внешности — тело блогера покрыто цветными татуировками. Он также сделал несколько пластических операций.

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