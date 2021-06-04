Окинский район, Бурятия, , 10:35 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту взрыва и гибели человека на золотодобывающей шахте в Окинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Трагедия произошла между 11 и 12 часами 3 июня в штольне № 1 рудника «Владимирский» ООО «Рифей». При проведении горных работ под землей произошёл взрыв, в результате которого погиб 30-летний проходчик пятого разряда.

«В ближайшее время с участием профильных специалистов будет проведен детальный осмотр места происшествия в штольне, где непосредственно произошел взрыв. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской, взрывотехнической и иных экспертиз, для установления точной причины аварии, вызвавшей гибель рабочего», — отметили в управлении.

Дело открыто по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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