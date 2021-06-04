Нур-Султан, , 10:33 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют увеличить частоту авиарейсов в города Белоруссии, Узбекистана и Турции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Частоту рейсов в Турцию планируется увеличить с 7 июня 2021 года. Кроме того, планируется возобновить авиаперевозки по маршруту Алма-Ата — Наманган, Актау — Нукус, Актюбинск — Нукус и Актюбинск — Самарканд, а также Алма-Ата — Минск.

С казахстанской стороны рейсы будут обслуживать авиакомпании Scat и Air Astana. В министерстве индустрии добавили, что авиасообщение будет выполняться в строгом соответствии с санитарными требованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая между Туркестаном и Бишкеком запустили регулярные авиарейсы. Казахстанская авиакомпания Fly Arystan планирует выполнять рейсы два раза в неделю.