Махачкала, , 10:33 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у граждан, принявших участие в долевом строительстве жилого дома. Подозреваемым в совершении мошенничества в особо крупном размере является исполнительный директор строительной компании «Первый строительный холдинг» Марат Г.

По данным ИА «Черновик», его объявили в розыск по подозрению в нанесении ущерба дольщикам почти на 110 млн рублей. Ранее компания фигурировала в скандале, связанном с ущербом, нанесенным памятнику федерального значения VI века — Крепостной стене в Дербенте, являющейся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Известно о факте повреждения этого памятника при строительстве многоэтажного дома по улице Ленина. Во время работ часть крепостной стены была залита бетоном.

Стоит отметить, что в настоящее время информации о возбуждении уголовного дела в отношении директора строительного холдинга на сайтах правоохранительных органов нет.