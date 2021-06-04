Москва, , 10:32 — REGNUM Сегодня, 4 июня, глава государства Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XV Кубка президента Российской Федерации по самбо, сообщается на сайте Кремля.

Президент назвал Кубок по самбо одним из авторитетных соревнований по боевым искусствам, потому что в нём участвуют те, кто защищает Закон — представители силовых структур и правоохранительных ведомств.

«Юбилейный турнир — хороший повод подвести итоги работы, обсудить перспективные задачи по развитию самбо в России», — отметил Путин и пожелал участникам удачи незабываемых впечатлений.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению президент РФ Владимира Путина, популярность самбо в России растёт.

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