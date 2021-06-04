Кэри, США, , 10:32 — REGNUM Разработчики «королевской битвы» Fortnite пообещали улучшить графику проекта на PC. Об этом сообщалось на официальном сайте игры.

Обновление с различными графическими улучшениями выйдет одновременно со стартом седьмого сезона второй главы — точная дата пока неизвестна. Помимо этого, разработчики добавили новую «эпическую» категорию системных требований.

Fortnite — это популярный многопользовательский шутер, разработанный компанией Epic Games. В нём геймеры борются за звание последнего выжившего на огромном острове.

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