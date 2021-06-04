Чебоксары, , 10:31 — REGNUM В Чувашии не до конца сняты вопросы по административным границам республики с двумя соседними регионами и по 15-ти населённым пунктам. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Росреестра по Чувашской Республике по итогам коллегии.

К 2024 году ведомство должно внести данные обо всех имеющихся границах в единый реестр (ЕГРН). На начало июня 2021 года в Чувашии внесено 60% участков границ между регионами, 95,9% границ муниципальных образований и 99,1% границ населённых пунктов.

Специалисты обращают внимание на ряд проблем «и накладок». В частности, из-за «нескольких спорных моментов по небольшим участкам» не установлена административная граница Чувашии с Татарией и Марий Эл.

Также за год не удалось снять вопрос по 15 населённым пунктам, в том числе по семи железнодорожным разъездам: Апнерка в Вурнарском районе, Воробьевка и Чешлама в Козловском районе, Батеево в Урмарском районе, Кумашка в Шумерлинском районе, станция Траки в Красноармейском районе.

«Они давно утратили статус населённого пункта, но только на деле, а не на бумаге. Необходимо официально добиться исключения их из списка населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Госдума приняла закон, направленный на упрощение оформления сделок с недвижимостью. Так, подать заявление о кадастровом учёте, о государственной регистрации прав можно будет, помимо прочего, посредством выездного приёма, который будет осуществляться за плату. При этом для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны услуга будет бесплатной.

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