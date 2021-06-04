Тбилиси, , 10:33 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 30 026 исследований на SARS-CoV-2 выявили 779 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 4 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 347 762 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 331 680 победили инфекцию, в том числе 959 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4876 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 23 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 3516 пациентов, в оборудованные гостиницы — 619.

Днём ранее в Грузии в результате 28 191 исследования выявили 833 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1205 человек.

Стоит отметить, что 3 июня президент США Джо Байден заявил о своём согласии передать 6 млн доз вакцины от COVID-19 ряду стран, в том числе Грузии.

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