Москва, , 10:32 — REGNUM На российском рынке представлены три новые версии Audi A3 и Audi A3 Sportback. Об этом сообщается на сайте компании.

Новые модификации называются Joy, Cosmo и Fun. Первая создана на базе стандартной комплектации Advance, вторая основана на версии Design, а третья — на базе Sport.

Новые версии Audi A3 окрашены в яркие цвета кузова, а сиденья у моделей в этих комплектациях обтянуты тканью. Набор опций у новых версий модели одинаковый. Он включает в себя USB-разъемы для пассажиров второго ряда и стереосистему с десятью динамиками вместо шести стандартных.

В качестве силового агрегата у новых модификаций Audi A3 турбированный двигатель 1.4 TFSI производительностью 150 л. с., который идёт в паре с восьмискоростным «автоматом» и передним приводом.

Стоимость версии Joy составляет 2 620 000 рублей, Cosmo — 2 789 000 рублей, а модификация Fun продается за 2 900 000 рублей.

Напомним, в конце мая 2021 года компания Audi представила электрический кроссовер E-Tron S Line в исполнении Black Edition.

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