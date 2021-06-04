Якутск, , 11:13 — REGNUM Оперативники Мирнинского района Якутии разыскали женщину, находящуюся в федеральном розыске за незаконное получение кредита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе МВД республики.

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Уголовная история тянется с 2006 года — проживая в Мирнинском районе, индивидуальный предприниматель получила в филиале АКБ «Алмазэргиэнбанк» кредит на сумму 500 тыс. рублей. При этом женщина представила в банк заведомо ложные сведения по залоговому имуществу.

Не желая возвращать кредит, она уехала из Якутии и лишь недавно её нашли в Выборге Ленинградской области.

«С женщины взято обязательство о явке», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за незаконное предоставление потребительских займов.