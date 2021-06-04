Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 4 июня объявлены регионы-победители Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Москва вновь заняла лидирующую позицию. Об этом сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представление результатов рейтинга АСИ Елена Молчанова © ИА REGNUM

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По ее словам, в 2020 году 40 регионов, несмотря на пандемию и сложный год, улучшили свой средний индекс по всем показателям. При этом в целом по стране индекс впервые за пять лет снизился.

По итогам 2020 года первую позицию в рейтинге заняла Москва, второе место — Республика Татарстан, третье — Тюменская область, четвёртое — Тульская область, пятое — Республика Башкортостан.

Отметим, что Санкт-Петербург занял восьмое место, а Ленинградская область — десятое.