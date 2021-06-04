Москва победила в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 10:28 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 4 июня объявлены регионы — победители Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Москва вновь заняла лидирующую позицию. Об этом сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По ее словам, в 2020 году 40 регионов, несмотря на пандемию и сложный год, улучшили свой средний индекс по всем показателям. При этом в целом по стране индекс впервые за пять лет снизился.
По итогам 2020 года первую позицию в рейтинге заняла Москва, второе место — Республика Татарстан, третье — Тюменская область, четвёртое — Тульская область, пятое — Республика Башкортостан.
Отметим, что Санкт-Петербург занял восьмое место, а Ленинградская область — десятое.