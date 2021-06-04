Ангарск, Иркутская область, , 10:24 — REGNUM В Иркутской области 4 июня вынесен третий приговор Михаилу Попкову. Уже приговорённому к двум пожизненным срокам за убийство женщин «ангарскому» маньяку прибавили ещё почти 10 лет колонии.

Следствием и судом установлено, что Попков в ночь с 13 на 14 июля 1995 года совершил убийство ранее ему незнакомой женщины. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен еще к одному убийству в 1995 году. Тогда, находясь в лесном массиве за территорией автоколонны в Ангарске, он аналогичным способом расправился с женщиной.

С учетом мнения государственного обвинения ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Иркутский областной суд приговорил Попкова ко второму пожизненному сроку лишению свободы за 81 убийство женщин.

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Летом 2020 года Попков был этапирован в СИЗО-1 Иркутска: маньяк сознался в совершении ещё ряда преступлений в Ангарске. Своим сокамерникам он хвастался, что жертв у него — больше чем у Чикатило.

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