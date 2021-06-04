Будапешт, , 10:27 — REGNUM Глава правительства Венгрии Виктор Орбан может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр-руководитель администрации правительства Венгрии Гергей Гуйяш в интервью изданию Varosh.

«Украина — это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о желании создать условия, при которых венгры, живущие в Закарпатье, не получали бы венгерское гражданство, а оставались только гражданами Украины.

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