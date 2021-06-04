Кемерово, , 10:24 — REGNUM В Кемерове стартовал чемпионат России по смешанным единоборствам — 2021, торжественное открытие состоялось в СРК «Арена».

В открытии соревнований приняли участие глава Союза ММА России Радмир Габдуллин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, а также министр физической культуры и спорта региона Сергей Мяус и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боец смешанных единоборств, чемпион американского промоушена Хабиб Нумагомедов прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего его проектом UFC.

Спустя две недели, после того как чеченский лидер высказался о дагестанском бойце как о проекте и предложил ему любой гонорар за бой с представителями бойцовского клуба «Ахмат», в частности с чеченским спортсменом Хамзатом Чимаевым, Нурмагомедов отреагировал на эти слова.

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