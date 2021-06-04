Варшава, , 10:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши 3 июня издало указ, согласно которому документы на получение или продление польской национальной визы могут быть поданы иностранными гражданами не в дипломатические представительства за рубежом, а в министерство иностранных дел в Варшаве. Об этом сообщает Polskie Radio.

Новые правила вступят в силу 14 июня. Для их реализации в аппарате польского МИД создается специальный отдел для обработки заявлений на получение визы. Должностные лица в Варшаве будут иметь те же инструменты для принятия решений о выдаче визы, что и консулы, чтобы максимально ускорить процесс. Это касается как туристических, так и рабочих виз.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Моника Шатинськая-Люфт сообщила журналистам, что данное решение было принято с главной целью упростить иностранцам продление визы в Польше.

«В настоящее время иностранцам, чтобы продлить свое присутствие в Польше, необходимо подавать документы в наши консульства по месту их регистрации. Новые правила позволят это сделать у нас на месте», — добавила она.