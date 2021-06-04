Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Возможность объявления 31 декабря постоянным выходным днём рассмотрит Министерство труда и социальной защиты РФ. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил 4 июня журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Министр прокомментировал возможность введения постоянного выходного дня в конце каждого года. «Мы на неё обязательно посмотрим, но с учётом ближайшего горизонта это нам ещё нужно рассмотреть», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Котяков ранее заявил, что в 2022 году новогодние праздники продлятся десять дней. Так, выходным будет 31 декабря, выпадающее на субботу.

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