Москва, , 10:22 — REGNUM Правительство РФ утвердило перечень государственных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщает 4 июня сайт правительства.

Список вырос на две позиции. Так, в МФЦ примут заявление о предоставлении лицензии на автобусные перевозки. Ранее услуга была доступна лишь в управлениях Госавтодорнадзора.

Также в МФЦ начнут принимать заявления на оказание гражданам финансовой помощи. Подать их могут пострадавшие от ЧС техногенного и природного характера. Ранее обращения принимали в местных администрациях.

«Расширение перечня сделает взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти ещё более комфортным, позволит сэкономить время при получении госуслуг», — отметили в правительстве.