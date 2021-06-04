Орел, , 10:22 — REGNUM Бывший начальник колонии-поселения №3 в Орловской области предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 4 июня старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемый, занимавший должность начальника ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области, поручил своему подчиненному не регистрировать факт обнаружения у осужденного мобильного телефона и освободил осужденного от дисциплинарного взыскания за использование запрещенного предмета.

Также, считает следствие, в июне 2020 года обвиняемый получил взятку в 150 тыс. рублей от адвоката, а совершение указанных незаконных действий, а также обеспечение общего покровительства при отбытии осужденным наказания.

Дело в отношении экс-начальника колонии будет рассматривать Кромский районный суд Орловской области.