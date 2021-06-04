Тегеран, , 10:19 — REGNUM Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране возобновил работу после крупного пожара. Об этом 4 июня сообщил исполнительный директор НПЗ Хамид Арманфар, сообщает агентство IRNA.

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Он заявил, что пожар полностью потушен, и производственный цикл на предприятии в настоящее время полностью восстановлен.

Генеральный директор Тегеранской нефтеперерабатывающей компании подчеркнул, что «на текущий момент производство на НПЗ осуществляется без каких-либо проблем».

Арманфар добавил, что пожарным потребовалось 26 часов, чтобы потушить возгорание.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на газопроводе на одном из нефтехимических заводов на юге Тегерана произошёл 2 июня. Представитель тегеранского нефтехимического завода по связям с общественностью отверг возможность саботажа. По его словам, инцидент произошёл из-за ошибки в процессе производства.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе удалось ликвидировать 3 июня. В результате «прочие объекты» предприятия не были повреждены.