Тирасполь, , 10:21 — REGNUM В ходе 534 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 49 270 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 47 779 человек. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 54 человека.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1197 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один такой случай.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 672 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 21 случай заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 20 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье продолжают снижаться темпы распространения коронавируса. В республике законсервировали часть ковидных госпиталей.

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