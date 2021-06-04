Москва, , 10:18 — REGNUM Россию и Катар впервые свяжут чартерные авиарейсы. Соглашение об этом в ходе ПМЭФ-2021 подписали Катарский национальный совет по туризму и туроператор TUI Россия, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Планируется, что чартерные рейсы между Москвой и Дохой будут выполняться с октября 2021 по май 2022 года.

По мнению гендиректор TUI Россия Тараса Демуры, Катар — интересная страна, имеющая все шансы в ближайшие 2−3 года стать популярным у российских граждан направлением.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным на 4 июня, Катар пока не принимает российских туристов. Разрешен лишь транзит через аэропорт Дохи.

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