Чачак, , 10:20 — REGNUM На оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак прогремела серия взрывов. Об этом 4 июня сообщает национальное телевидение страны со ссылкой на местные власти.

«Около 01:30 (02:30 мск) раздались первые взрывы на складе боеприпасов. Хорошо, что взрывы и пожар произошли не в производственных цехах», — заявил мэр города Милун Тодорович.

Также уточняется, что данные склады находятся на расстоянии 800 м от ворот предприятия и добавляется, что жители расположенных около фабрики домов были, либо эвакуированы, либо спрятались в подвалах своих домов.

Кроме того, указывается, что в некоторых из жилых домов в результате инцидента потрескались стекла и добавляется, что в течение трех часов полиция блокировала движение около предприятия и утром разрешила проезд по всем улицам, исключая ведущую к фабрике, на которой еще были слышны разрывы и был виден дым.

При этом министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отметил, что все работавшие в третью смену работники предприятия были эвакуированы из-за инцидента и поэтому никто не пострадал.

«Рассматривалась эвакуация значительной части города, но не было необходимости. Спустя 24 часа от последнего взрыва пожарные смогут войти (на территорию предприятия)», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня прокуратура организовала проверку по факту взрыва на руднике «Владимирский» в Окинском районе Бурятии.