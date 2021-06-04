Нейпьидо, , 10:15 — REGNUM Генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой прибыл в столицу Мьянмы для встречи с лидером военной хунты Мин Аунг Хлаином, сообщает CNN Indonesia.

Встреча запланирована на утро 4 июня.

Издание отмечает, что пока нет информации о том, встретиться ли Лим Джок Хой с членами теневого правительства Мьянмы, которое было инициировано законодателями, свергнутыми в результате военного переворота 1 февраля.

По данным местных мониторинговых групп, после военного переворота в Мьянме погибли более 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает общаться с председателями стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ситуации в Мьянме.

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