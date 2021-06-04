Уфа, , 10:16 — REGNUM Мужчину заподозрили в применении насилия опасного для жизни в отношении полицейского в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, днем 16 августа прошлого года 36-летний мужчина, проживающий в Уфимском районе, находился в Ишимбайском районе около горы «Куштау». Следователи считают, что подозреваемый нанес удары в область головы полицейского, который исполнял свои служебные обязанности. В результате страж порядка получил тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Отмечается, что фигурант уголовного дела сознался в совершенном преступлении.

Расследование дела продолжается.