Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2021 состоялась стратегическая сессия, посвященная молодежному предпринимательству. На ней выступил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Гости дискуссии, организованной центром молодежных инициатив АСИ, обсудили вопросы, связанные с культурой молодежного бизнеса в России, потребностями молодых предпринимателей, а также ограничениями и барьерами, с которыми они сталкиваются.

В обсуждении приняли участие генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор, директор Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева руководитель блока «Средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Константин Басманов, заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, амбассадор, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик, губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Модератором дискуссии стала журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель Тинатин Канделаки.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что тренд на молодежное предпринимательство развивается и молодежь в России все более позитивно относится к бизнесу.

«Считаю, что предпринимателей в России очень не хватает, для того, чтобы страна нормально развивалась, вклад малого бизнеса должен быть гораздо больше. Но есть хороший тренд. Поделюсь цифрами наших исследований. В начале этого года мы провели опрос среди школьников и студентов об их отношении к предпринимательству и получили интересные и неожиданные результаты. Более 80% школьников и 60% студентов хотят попробовать себя в предпринимательстве. Причем главной причиной такого желания является далеко не только зарабатывание денег. Ребята хотят заниматься бизнесом, потому что, по их мнению, так они смогут реализовать свои идеи и создать новые продукты (23%), а также развить личный бренд, получить признание и уважение в обществе (19%). Для них играет не последнюю роль и возможность выполнять те проекты/задачи, которые нравятся (16%). И практически все опрошенные школьники, их 95%, считают, что россияне относятся к бизнесу позитивно или нейтрально. Если молодежь так считает, то это здорово», — рассказал Алексей Комиссаров.

Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, выступая на сессии, заявила, что за 30 лет культура молодежного предпринимательства трансформировалась, а юные бизнесмены представлены во всех отраслях экономики. Она отметила, что в России растет доля самозанятых в возрасте 14−17 лет. По оценкам ФНС, число несовершеннолетних самозанятых в России составляет 50−60 тыс. человек.

«Наша задача сейчас - адаптировать образовательные и акселерационные форматы для школьников, чтобы они ощутили этот предпринимательский опыт. Мы видим растущий интерес к предпринимательству, и если 10 лет назад опросы показывали, что дети хотят стать экономистами и юристами, то сегодня в тренде предпринимательская деятельность. Согласна, что у многих предпринимательство ассоциируется с быстрым заработком и успехом, как у тех, кто занят блогерством. Но работая с разными регионами, мы видим, как ребята серьезно увлечены наукой и техническим творчеством — и таких много», — заключила Светлана Чупшева.

Еще об одном исследовании рассказал руководитель блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Константин Басманов.

«С 2014 года с «Опорой России» мы проводим социологические исследования среди малого бизнеса. За весь период наблюдений мы заметили, что доля предпринимателей в возрасте от 18 до 30 лет очень стабильна — около 15−20% от общего числа бизнесменов. Еще одно интересное наблюдение — молодые предприниматели гораздо более оптимистичны, их ожидания всегда выше, чем у представителей бизнеса средних лет. В пандемию бизнес, которым управляет молодежь, вышел из кризиса уже в III квартале 2020 года, в то время как остальная часть предпринимателей начала восстанавливаться лишь к концу 2020 года. Причиной тому являются более активные инвестиции в свой бизнес и использование всех, даже самых смелых способов, чтобы восстановить потери», — заявил Константин Басманов.

Модератор дискуссии, генпродюсер «Матч.ТВ» Тина Канделаки отметила, что культура предпринимательства в России очень молода, однако страна столкнулась с вызовами, которые смогли открыть юным и амбициозным предпринимателям возможности для роста.

«Я лично знаю много кейсов, когда молодежь в условиях вынужденного локдауна не только сохранила свой бизнес, но и извлекла из этой ситуации существенные дивиденды. Именно молодежное предпринимательство для нашей страны — залог роста нашей экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказала Тина Канделаки.

Выступающие также обсудили проблемы, связанные с выходом из бизнеса. Если для стимуляции предпринимательской активности государство и бизнес создает новые программы и меры поддержки и регистрирует компанию за пять дней, то процедура закрытия бизнеса может затягиваться до полугода.

«Государство делает акцент на упрощении процесса регистрации, но практически никогда государство не работало с таким институтом как «добросовестное банкротство». Даже если ты не накопил долгов, требуется время на закрытие компании», — отметила заместитель Министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Светлана Чупшеватакже заметила, что многие проинвестированные проекты теряются на этапе реализации. Она также заявила, что государство и общественные организации недостаточно вовлечены в проблемы, c которыми сталкиваются предприниматели в процессе ведения бизнеса.

«Мы видели, что запрет на проверки бизнеса во время пандемии позитивно сказался на восстановлении экономики, потому что предприниматели значительно сэкономили на штрафах. Теперь необходимо подумать, как трансформировать это в повседневную практику и провести системную работу. Мы очень много работаем с технологическими проектами. Да, акселерация необходима, но что мы видим потом? Многие стартапы не попадают под критерии банков для кредитования или инвестирования. А затем у стартапов заканчиваются инструменты для роста. При этом крупные компании зачастую не видят перспективные технологические проекты, порой приходится приходить к руководителям компаний и рассказывать им о перспективности данного стартапа. Необходимо совместными усилиями решить, как на стадии роста не терять тех, кто уже начал первые шаги в бизнесе», — сказала Светлана Чупшева.