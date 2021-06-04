Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM Ростовские власти занялись развитием социальной инфраструктуры в молодом жило районе «Левенцовский», много лет нуждающемся в появлении школ и детских садов. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Подписана «дорожная карта» строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 5, 6 и 8 микрорайонов жилого района «Левенцовский», — написал градоначальник в Instagram.

По его словам, за счёт бюджета до конца 2021 года будут построены два детских сада по 140 мест каждый, четыре дороги на улицах Еляна, Жданова, Ткачева и Еременко, спроектируют амбулаторно-поликлиническое учреждение на 500 посещений в смену. Готов проект строительства двух школ на 2375 учащихся.

За счет средств застройщика планируется строительство ещё одного детского сада на 270 мест и школы на 1100 учащихся, строительство семи наземных многоуровневых открытых автостоянок вместимостью более 2 тысяч машин.