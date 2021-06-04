Москва, , 10:14 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пока не делало критических замечаний в рамках регистрации российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, время регистрации вакцины зависит от ЕМА. Российская сторона не получала критических замечаний, ни по части исследований, ни по производственной части, добавил Дмитриев.

«Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован», — сказал глава РФПИ. Заявка на регистрацию российской вакцины подана в январе 2021 года.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев выразил надежду на скорейшую регистрацию вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).