Муромцевский район, Омская область, , 10:10 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти подростка в результате несчастного случая на воде возбуждено в Омской области (ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в областном следственном управлении СКР.

Трагедия произошла 2 июня. По предварительным данным, 15-летний житель Муромцевского района, не предупредив родителей, уехал с друзьями на велосипеде купаться на реку Артынка. Несмотря на запрещающие знаки на берегу, подросток и трое его друзей зашли в воду.

Не умеющий плавать мальчик провалился в яму на дне реки. Друг попытался его спасти, но не смог.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Оренбургской области в реке Большой Кумак утонули 16-летние двоюродные брат и сестра.

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