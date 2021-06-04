Рим, , 10:14 — REGNUM Итальянское тюнинг-ателье Touring Superleggera разрабатывает среднемоторный суперкар Arese RH95. Об этом сообщается на сайте компании.

Цифра «95» в названии модели означает число лет, прошедших с появления компании. Автомобиль получит облегчённый кузов из алюминия и углепластика. Внешне модель будет выделяться традиционной для итальянского ателье решёткой радиатора, большими «жабрами» за боковыми дверьми и сзади на крыше.

В качестве базового авто была взята модель F8 Tributo либо суперкар 488 Pista. В движение автомобиль приводится 720-сильным восьми­цилиндровым мотором Ferrari. До «сотни» модель разгоняется за три секунды при максимальной скорости в 340 км/ч.

Тираж будущей новинки составит 18 экземпляров. Её стоимость пока не сообщается.

Ранее стало известно, что аукционная компания Gooding & Company готовит к торгам первый в мире серийный суперкар Lamborghini Miura P400 S, который был выпущен в 1968 году. Ориентировочная стоимость автомобиля равна 800 тыс. фунтов стерлингов (порядка 83,4 млн рублей).

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