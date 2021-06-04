Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM В Свердловской области пройдут рейды ГИБДД по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении инспекции.

Проверки пройдут 4−6 июня во всех городах области. Инспекторы будут стоять на въездах и выездах из населённых пунктах. Часть сотрудников направят в отдалённые территории.

«Сейчас прорабатывается вопрос о применении новых методов контроля за дорожным движением, в том числе скрытых», — уточнили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники инспекции оштрафовали в Екатеринбурге девушку, ездившую на электросамокате без прав.

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