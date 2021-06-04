Казань, , 10:09 — REGNUM В Татарии на трёх участках федеральных дорог ограничили движение до 50 км/ч. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального казённого учреждения «Волго-Вятскуправтодор».

В ведомстве отмечают, что решение об ограничении скоростного режима принято в условия дорожно-восстановительных работ для обеспечения безопасности.

Масштабный ремонт в Татарии идёт на участках федеральной трассы М-7 «Волга» в Актанышском районе (с 1154-го по 1161-й км), на трассе федерального значения Р-239 Казань — Оренбург в Альметьевском районе (с 208-го по 212-й км) и на федеральной дороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск на обходе города Волжск (с 3-го по 30-й км). На этих участках установлены знаки ограничения скорости до 50 км/ч.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приносит свои извинения участникам дорожного движения за доставленные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии дорожники весь объем работ планируют завершить в сентябре 2021 года. В результате за год приведут в нормативное состояние в Татарии 44,5 км трассы М-7. Работы запланированы в семи районах и городе Набережные Челны.