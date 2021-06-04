Хабаровск, , 10:13 — REGNUM В Хабаровском крае участие в онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства приняли более 92 тыс. жителей — отобрана 91 площадка. В 2022 году на этих территориях за федеральные средства проведут реконструкцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе регионального правительства.

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По количеству проголосовавших Хабаровский край занял четвертое место на дальнем Востоке. Проголосовало 7,8% от общего числа жителей.

В Хабаровске по результатам голосования в лидеры рейтинга с большим отрывом вышла площадь имени Блюхера. В Комсомольске-на-Амуре горожане отдали предпочтение зоне отдыха не пересечении улиц Калинина, Советской и Комсомольского шоссе. Всего на выбор в регионе было представлено 259 проектов в 53 муниципальных образованиях края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Спасске-Дальнем в Приморье приступили к первой очереди благоустройства парка имени Сергея Лазо — его выбрали горожане для реконструкции в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».