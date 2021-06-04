Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Сенаторы США Джин Шахин и Роб Портман в ходе визита в Тбилиси 3 июня встретились с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом грузинский премьер-министр сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы обсудили последние события в регионе, важность безопасности Чёрного моря, вопросы, связанные с НАТО», — написал Гарибашвили.

По его мнению, визит американских сенаторов в Грузию является сигналом Вашингтона, что он поддерживает политику Тбилиси.

Стоит отметить, что Портман в ходе визита в Тбилиси заявил о необходимости предоставить Грузии план действий по членству в НАТО.

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