Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Медицинские данные нескольких пациентов, которые, как утверждается, могут помочь в вопросе происхождения нового коронавируса, призвал КНР обнародовать глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом 4 июня сообщает газета Financial Times.

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Уточняется, что имеются ввиду три работника Уханьского института вирусологии, заболевшие, по данным Фаучи, в ноябре 2019 года, а также шесть шахтеров, которые почувствовали себя плохо после того, как в 2012 году побывали в пещере, в которой обитают летучие мыши, а затем скончались.

После этого трое указанных ученых, как утверждает главный инфекционист США, побывали в данной пещере и взяли образцы у летучих мышей.

«Я хотел бы ознакомиться с медицинскими данными трех человек, которые, как сообщается, заболели в 2019 году. Действительно ли они заболели? Если да, то чем?», — задался вопросом Фаучи, слова которого приводит издание.

«То же самое с шахтерами, которые заболели много лет назад. Что говорят медицинские данные этих людей? Был ли у них вирус? Что это было? Вполне возможно, что происхождение SARS-CoV-2 связано с этой пещерой. Либо (вирус) начал распространяться естественным путем, либо прошел через лабораторию», — также утверждает он.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 172 165 628.