Уфа, , 10:03 — REGNUM Владельцев электромобилей освободили от платы за пользование платной парковкой в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Сообщается, что депутаты регионального госсобрания приняли в окончательном чтении законопроект, которым вносятся изменения в закон Башкирии об организации дорожного движения в регионе.

«Законом расширена категория автовладельцев, имеющих право на бесплатное пользование платной парковкой. Ранее в эту категорию входили инвалиды всех групп, ветераны Великой Отечественной войны и многодетные семьи независимо от уровня доходов. Теперь таким правом наделены и владельцы автомобилей на электрической тяге», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

При этом отмечается, что действие закона распространяется на парковки, которые обустроены на землях, находящихся в муниципальной и государственной собственности, при этом закон не касается платных стоянок, которые оборудованы около торговых комплексов.

Депутаты рассчитывают на то, что закон будет способствовать переходу автовладельцев на электромобили.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предложили меры по безопасному использованию электросамокатов.