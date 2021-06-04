Воронеж, , 10:01 — REGNUM Соболезнования родителям мальчиков, погибших при обрушении плиты недостроенного дома в Лискинском районе Воронежской области, выразил губернатор Александр Гусев, сообщается 4 июня в телеграм-канале правительства региона.

«Эта трагедия усилена возрастом жертв. Дикая нелепость унесла жизни троих мальчишек. Обращаюсь к их родителям и прошу принять мои слова глубокого сочувствия. Потеря детей — самое большое горе в жизни», — говорится в соболезновании губернатора.

Гусев также сообщил, что дал поручения установить причины ЧП и предотвратить подобные трагедии в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июня в селе Копанище Лискинского района трое мальчиков (двое 12 лет и один — восьми лет) находились в недостроенном частном доме, когда произошло обрушение несущей плиты. Тела детей из-под завалов извлекли спасатели. СКР возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних по статье о причинении смерти по неосторожности.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежский СК возбудил дело из-за гибели детей при обрушении дома