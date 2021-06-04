Берлин, , 10:00 — REGNUM Лауреаты Нобелевской премии призвали лидеров стран «Большой семерки» (G7) активизировать усилия в борьбе с изменением климата. Об этом 4 июня сообщает агентство DPA.

Специальную декларацию подписали более 120 лауреатов Нобелевской премии. Ученые призывают страны G7 принять меры по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.

«Уходит время, когда можно предотвратить необратимые изменения», — говорится в декларации. Подписавшиеся считают, что в биосфере Земли могут произойти далеко идущие изменения.

Напомним, саммит G7 пройдет 11−13 июня в британском курортном городе Карбис-Бэй на полуострове Корнуолл.

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