Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM Сегодня в Екатеринбурге подняли первую ферму куполообразного покрытия строящейся «Многофункциональной Ледовой Арены», рассчитанной на 15 тысяч зрителей.



Пресс-служба УГМК

«Подъем этой масштабной системы осуществлялся при помощи гусеничного монтажного крана. Длина фермы составляет 82 м, высота 8 м и масса 194 тонны. Она собрана при помощи 8750 высокопрочных болтов из 41 элемента, — пояснил генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий. — Для сборки и монтажа фермы были разработаны и смонтированы специальные конструкции индивидуального изготовления: стапель для ее сборки в вертикальном положении и траверсы для подъема».



Пресс-служба УГМК

Первые две фермы будут смонтированы целиком полной длиной, все последующие 10 штук — из полуферм с применением промежуточной временной опоры.

Металлоконструкции куполообразного покрытия Ледовой арены предусмотрены из ферм с опиранием по короткой стороне чаши с системой горизонтальных и вертикальных связей. Покрытие имеет размеры 99,8×129,8 метров, его площадь составляет порядка 11 500 квадратных метров. Высота ферм переменная — от 5 метров в опорной части до 11 метров в коньке.



Пресс-служба УГМК

Общий вес основных конструкций кровли арены (фермы, балки, связи, прогоны) составляет 4 252 тонны, второстепенных (мостки и площадки обслуживания) — 428 тонн. Для их сборки понадобится 167 тысяч болтов. Общий вес профлиста покрытия 220 тонн, а настила мостков и площадок обслуживания — 44 тонны.

Напомним, старт строительства Многофункциональной Ледовой арены на 15 000 зрителей в Екатеринбурге был дан 31 октября 2019 года министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и генеральным директором УГМК Андреем Козицыным. Кроме хоккейных матчей оснащение Ледовой арены позволит проводить соревнования еще по 11 видам спорта: фигурному катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу и др. Также ледовую арену можно будет трансформировать под концертно-развлекательную площадку.