Симферополь, , 09:55 — REGNUM Более 1,9 млн туристов посетили Республику Крым в январе — мае 2021 года, об этом сообщили 4 июня в пресс-службе главы Крыма Сергей Аксёнова.

«За январь-май текущего года Крым посетили более 1 миллиона 958 тысяч туристов. Это на 53,3% выше уровня аналогичного периода 2019 года. 65% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% — авиасообщением, 5% — по железной дороге», — прокомментировал руководитель региона Сергей Аксёнов.

Только в мае в Крым приехали около 956 гостей, это на 60% больше, чем в 2019 году, уточнил глава региона. Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам властей Крыма, в 2021 году регион посетит не менее 8 млн туристов.