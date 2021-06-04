Москва, , 09:54 — REGNUM В России за I квартал 2021 года зафиксирован значительный приток клиентов брокеров. Их число за январь-март выросло на 29%, до 12,7 млн лиц, сообщается на сайте Банка России.

На счетах физических лиц в депозитариях стоимость ценных бумаг достигла 6 трлн рублей, в том числе иностранных — 2,4 трлн рублей.

Регулятор отмечает, что российский фондовый рынок остается привлекательным для инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Калужской области открыли на Мосбирже 25 тыс. 045 индивидуальных инвестиционных счетов.

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