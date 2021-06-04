Красноярск, , 09:54 — REGNUM Следствие проводит проверку по информации об отравлении детей в пришкольном лагере в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, 4 июня в ряде СМИ появилась информация о том, что несколько детей, посещавших пришкольный лагерь на базе школы №24 в Советском районе, почувствовали недомогание. Они обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции.

Следствие проводит проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, также по данному факту проводит проверку прокуратура.

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