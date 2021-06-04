Куала-Лумпур, , 09:53 — REGNUM Министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба заявил, что 82 тысячи детей в стране заразились коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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Согласно полученным данным, коронавирусом заразились 19 851 ребенок в возрасте до четырех лет, 8237 детей в возрасте 5−6 лет, 26 851 ребенок в возрасте 7−12 лет, а также 27 402 подростка в возрасте 13−17 лет.

Адхам Баба призвал родителей быть более ответственными в защите своих детей, например, не позволять детям находиться в местах массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии к концу августа суточное число смертей от COVID-19 может удвоиться, а общий показатель смертности — подскочить в девять раз.

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