Сеул, , 09:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи рассматривает вопрос принятия очередного дополнительного бюджета, который будет профинансирован за счёт увеличенных налоговых поступлений без продажи государственных облигаций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

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Данное заявление он сделал 4 июня в ходе встречи с экспертами из экономических институтов и инвестиционных банков.

Хон Нам Ги подчеркнул, что правительство сосредоточит политические усилия на помощи в восстановлении рынка труда и достижении инклюзивного роста. А также добавил, что дополнительный бюджет будет использован для ускорения вакцинации от COVID-19 и поддержки уязвимых групп населения.

Напомним, что в Южной Корее были приняты пять дополнительных бюджетов на общую сумму 82 трлн вон (~$73,3 млрд) для борьбы с экономическими последствиями пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители правящей Демократической партии Тобуро обратились к главе государства с просьбой увеличить помощь населению, страдающего от затяжного кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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