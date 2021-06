Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Американский диджей Моби (известен как Moby) представил клип на обновлённую версию своего хита «Why Does My Heart Feel So Bad?» («Почему моему сердцу так больно?»). Ролик доступен на YouTube-канале музыканта.

В клипе диджей через образ нарисованного героя и его питомца рассуждает на тему губительного влияния человека на планету. Сначала в видеоролике показаны люди в реалиях пандемии, а затем — животные и природа, которые пострадали от действий человечества.

С помощью «волшебного» ластика, стирающего всё «плохое», нарисованному герою удалось спасти мир. Однако, пользователи отметили, что в реальной жизни такого ластика нет, именно поэтому «сердцу так больно».

«Понимание того, что это никогда уже не случится, останется пустой мечтой, вызывает у меня депрессивные чувства», — поделился пользователь с ником «ЧЕ бурешка».

«Все так же сердцу плохо…» — использовал строчку из песни Андрей Бочанский.

«НЕ СМОГЛА СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ… Это так грустно и так прекрасно! Браво, Моби!» — похвалила музыканта пользователь MT Trade.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моби выпустил альбом под названием Reprise («Реприза»). В нём диджей переосмыслил свои произведения с использованием оркестровых и акустических аранжировок.

Читайте ранее в этом сюжете: Билли Айлиш устроила вечеринку в своём новом клипе